La librairie-café Simone(s), située à Lyon, a récemment annoncé la création de son propre prix littéraire consacré aux ouvrages en format poche. Cette initiative vise à mettre en lumière des œuvres accessibles à un large public, tout en célébrant la richesse et la diversité de la littérature disponible en édition de poche. Les lecteurs sont invités à participer activement en votant pour leurs titres favoris, renforçant ainsi les liens entre la librairie et sa communauté.

Après le succès rencontré à Aix-en-Provence, Mon Chat Pitre, la première "ronron-librairie" de l'Hexagone, ouvre ses portes à Colmar. Ce concept innovant allie amour des livres et passion pour les félins en offrant aux clients la possibilité de lire en compagnie de chats, souvent issus de refuges et proposés à l'adoption. Cette initiative vise à sensibiliser le public à la cause animale tout en créant un espace de détente unique pour les amoureux de la lecture.

L'Educational Bookshop, librairie emblématique de Jérusalem-Est, a récemment subi une nouvelle perquisition de la part des forces de l'ordre israéliennes. Cette intervention fait suite à une précédente opération menée début février, au cours de laquelle des ouvrages avaient été saisis et les propriétaires, Mahmoud et Ahmad Muna, arrêtés puis assignés à résidence. Ces actions suscitent des inquiétudes quant à la liberté d'expression et à la préservation de la culture palestinienne dans la région.

L'écrivain flamand Herman Brusselmans a été récemment acquitté par le tribunal correctionnel de Gand des accusations de violation des lois contre le racisme et le négationnisme. Ces poursuites faisaient suite à une chronique publiée dans l'hebdomadaire Humo, dans laquelle l'auteur exprimait des propos controversés. Le juge a estimé que, bien que provocants, ces écrits relevaient de la liberté d'expression et ne constituaient pas une incitation à la haine ou à la violence.