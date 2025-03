À la une

Ce 7 mars, en amont de la Journée internationale des droits des femmes, le ministère de la Culture a présenté un nouveau volet de son plan d'action de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels. S'il est principalement orienté vers les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant, quelques dispositions concernent aussi des opérateurs ou les auteurs et autrices du livre.