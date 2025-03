Newsletters

Adaptation cinématographique de "La Cache" : hommage à Michel Blanc

Le 19 mars 2025, les salles obscures accueilleront "La Cache", adaptation du roman éponyme de Christophe Boltanski, lauréat du prix Femina en 2015. Sous la direction de Lionel Baier, cette œuvre réunit des figures du cinéma telles que Michel Blanc, William Lebghil et Liliane Rovère.

Présenté en avant-première à la Berlinale 2025, ce film revêt une signification particulière : il s'agit du dernier projet cinématographique de Michel Blanc, disparu en octobre 2024.

La Série Noire célèbre ses 80 ans de mystères littéraires

Depuis 1945, la Série Noire de Gallimard façonne l'univers du polar. Huit décennies d'existence, trois générations de dirigeants, cinq directeurs de collection et plus de 3 000 titres publiés. Ce catalogue emblématique a introduit des œuvres fondatrices du hard-boiled américain et du roman noir français, souvent adaptées au cinéma ou à la radio.

Pour marquer cet anniversaire, des rééditions en format original permettent de redécouvrir des titres phares, accompagnés de présentations contextualisées.

Patrimoine en péril : les mosaïques de Georges Brassens menacées

Depuis près de quarante ans, trois mosaïques monumentales à l'effigie de Georges Brassens ornent la station de métro Porte des Lilas à Paris. Ces œuvres, réalisées à la fin des années 1980, risquent aujourd'hui de disparaître en raison de travaux de rénovation.

Face à cette menace, habitants, usagers et défenseurs du patrimoine se mobilisent pour préserver ces hommages artistiques au célèbre chanteur.

Joël Dicker interpelle l'industrie du livre sur la jeunesse et la lecture

Lors du "Quart d'heure de lecture nationale", initiative visant à promouvoir la lecture auprès de tous les publics, l'auteur Joël Dicker a exprimé ses préoccupations concernant le désintérêt croissant des jeunes pour la lecture.

Selon lui, l'industrie du livre n'a pas su s'adapter aux nouvelles attentes de cette génération, manquant ainsi une opportunité de les engager davantage.

Réduction du Pass Culture : une menace pour l'accès des jeunes à la culture

Depuis le 1ᵉʳ mars 2025, le Pass Culture, dispositif destiné à faciliter l'accès des jeunes à diverses offres culturelles, subit des restrictions budgétaires.

Les jeunes de 15 et 16 ans ne bénéficient plus de ce soutien, tandis que l'allocation pour les 18 ans est réduite de 300 à 150 euros. Ces mesures suscitent des inquiétudes quant à l'avenir de la démocratisation culturelle et à l'engagement des jeunes envers les pratiques artistiques.