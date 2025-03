À la une

À compter de ce 8 et jusquau 11 mars 2025, des personnalités de tous horizons et aimées des Français jouent le jeu du Quart d'heure de lecture nationale. Comédiens, sportifs, chanteurs, auteurs, chefs cuisiniers dans leur environnement de travail, cessent toute activité pour une pause, un livre dans les mains. Et invitent le public à partager une pause lecture. Mais quid de Joël Dicker dans cette affaire ?