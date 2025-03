Newsletters

Fayard, maison reconnue pour son éclectisme éditorial, accueille dans son catalogue Alain de Benoist, figure majeure de la Nouvelle Droite et penseur associé aux milieux identitaires. Un choix qui suscite l’indignation, notamment parmi certains auteurs et lecteurs, qui s’interrogent sur l’opportunité d’offrir une telle tribune à ce théoricien controversé. L’éditeur assume une logique de débat d’idées, mais la polémique s’invite dans les librairies et sur les réseaux sociaux.

À la BnF, la tension monte : plusieurs journées de grève programmées pour dénoncer la précarité des vacataires. Ces travailleurs essentiels, souvent en première ligne pour assurer l’accueil et la gestion des collections, réclament de meilleures conditions d’emploi et une reconnaissance à la hauteur de leur engagement. Un mouvement qui intervient alors que l’institution traverse une période de mutation, entre modernisation des espaces et réorganisation interne.

Un manuscrit inédit du Sonnet 116 de Shakespeare refait surface dans les archives d’un érudit du XVIIe siècle. Cette version, remaniée et insérée dans un contexte royaliste, pourrait bien transformer l’interprétation du texte. Adapté en chanson et modifié pour refléter les tensions politiques de l’époque, ce sonnet revisité éclaire la manière dont les textes du dramaturge ont été instrumentalisés au fil des siècles. Une découverte fascinante pour les spécialistes de la littérature élisabéthaine.

Face à l’omniprésence du digital, La Lettre Zola relève le défi d’un format imprimé indépendant dédié à l’actualité littéraire. Porté par une équipe de passionnés, ce projet ambitionne d’offrir une lecture approfondie des grands enjeux du monde du livre, loin de l’immédiateté des flux numériques. Une initiative qui réaffirme l’importance du support physique dans le paysage médiatique contemporain.