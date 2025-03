Newsletters

Amiens s'apprête à inaugurer le Nauti-Poulpe, une sculpture monumentale en hommage à Jules Verne, imaginée par François Schuiten et réalisée par Pierre Matter. Cette œuvre de 12 tonnes, fusion entre un poulpe géant et le Nautilus, sera installée devant la Halle Freyssinet dans le cadre du projet urbain Gare-la-Vallée. L'inauguration, prévue le 24 mars 2025, marquera les 120 ans du décès de l’écrivain. Avec cette installation, la ville affirme son attachement à l’héritage vernien et enrichit son paysage culturel.

Le gouvernement a récemment annoncé une diminution de la "part individuelle" du Pass Culture destinée aux jeunes de 18 ans. Initialement fixée à 500 €, puis réduite à 300 € en 2021, cette aide est désormais abaissée à 150 €, avec des ajustements possibles selon certains critères socio-économiques. Cette décision suscite des préoccupations parmi les professionnels du livre, qui craignent un impact négatif sur l'accès à la culture pour les jeunes et sur le secteur de l'édition.

L'auteur britannique Neil Gaiman fait face à des accusations de violences sexuelles portées par plusieurs femmes, dont Scarlett Pavlovich, une ancienne employée. Cette dernière a déposé une plainte aux États-Unis, l'accusant de viol, de coercition et de traite d'êtres humains. Gaiman réfute ces allégations, qualifiant Pavlovich de "fantaisiste" et affirmant que leurs relations étaient consensuelles. Il a demandé le transfert de l'affaire en Nouvelle-Zélande, où les faits présumés se seraient déroulés.

Le média "Lesbien raisonnable" a annoncé la création du Prix Gouincourt, une distinction dédiée à la littérature lesbienne. Ce prix, présenté comme une parodie bienveillante du célèbre Prix Goncourt, vise à mettre en lumière les œuvres littéraires lesbiennes contemporaines et à combler un vide dans le paysage des récompenses littéraires françaises. Le lancement officiel est prévu pour la rentrée 2025.