​Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 3 au 4 mars à la Maison André Breton, située à Saint-Cirq-Lapopie, dans le Lot. Le feu a pris vers 23h30, endommageant notamment l'entrée du bâtiment. Grâce à l'intervention rapide des pompiers et des habitants, l'essentiel des œuvres a pu être sauvé, bien que le bâtiment ait subi des dégâts importants. ​

La bibliothèque universitaire La Pérouse (BLP), située à Brest-Plouzané, fermera ses portes le 30 juin 2025. Spécialisée dans les sciences marines, elle abrite 37.000 ouvrages et 2800 titres de revues. Cette décision résulte d'une sous-utilisation prolongée, attribuée à l'essor des ressources électroniques. Les locaux seront réaménagés pour accueillir des espaces de travail et de coworking destinés aux chercheurs et étudiants de l'Institut universitaire européen de la mer (IUEM). Les collections les plus empruntées seront transférées à la bibliothèque de l'École nationale d'ingénieurs de Brest, située à proximité.

La galerie Martine Gossieaux, dans le VIIe arrondissement de Paris, présente du 12 avril au 13 septembre 2025 l'exposition Brad Holland et Shakespeare : l'Étoffe des Rêves. Cet événement met en lumière les œuvres de l'illustrateur américain inspirées par le dramaturge anglais. Fasciné dès son enfance par Shakespeare, Holland offre une interprétation graphique unique des textes shakespeariens.

Le studio suédois Hazelight, reconnu pour ses jeux coopératifs tels qu'A Way Out et It Takes Two, dévoile Split Fiction. Ce jeu met en scène deux autrices, Mio et Zoe, piégées dans leurs propres univers littéraires par une machine conçue par leur éditeur. Les joueuses doivent collaborer pour naviguer à travers des mondes mêlant science-fiction et fantasy, résoudre des énigmes et exploiter des mécaniques de jeu spécifiques à chaque niveau. Disponible à partir du 6 mars sur PC, Xbox Series et PlayStation 5.