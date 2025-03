Newsletters

Il y a des maisons qui s’effondrent comme des secrets trop longtemps enfouis. À Crèvecœur, le domaine familial d’Esther, c’est la falaise qui grignote peu à peu les souvenirs, comme si la nature elle-même cherchait à effacer une histoire trop lourde à porter.

Crèvecoeur, de Christine Féret-Fleury (à retrouver le 12 mars en librairie, aux éditions Marabout)

Des gyrophares au milieu du strass et des paillettes : quand la police judiciaire et le star-system se croisent, s'illustre à merveille cette expression, « une poule devant un couteau ». Surtout quand la première est victime d'un crime et le second, l'objet du délit...

Police people, de Sophie Hénaff (à retrouver le 26 mars aux éditions Albin Michel)

Et si la Révolution française n’avait jamais eu lieu ? Dans Liberté oblige, Maiwenn Alix lance le lecteur dans une uchronie où la monarchie règne encore sur la France du XXIe siècle. Entre intrigue politique, manipulation médiatique et quête de justice, une dystopie qui pense le pouvoir... et ses dérives.

Liberté oblige, de Maiwenn Alix (à retrouver le 6 mars aux éditions Slalom)

À travers un récit cru, Charlotte Bourlard interroge la place des laissés-pour-compte et l’inventivité déployées pour survivre dans un monde impitoyable. À trois, on saute est un roman intense, à la frontière du conte noir et de la satire sociale, où chaque page résonne comme un cri de liberté.

A trois, on saute, de Charlotte Bourlard (à retrouver le 6 mars en librairie aux éditions Au Diable Vauvert)