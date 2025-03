Newsletters

Argentine : Javier Milei s’attaque au droit d’auteur. Le président argentin Javier Milei envisage de démanteler le système de droits d’auteur pour favoriser une approche libérale et individualiste de la propriété intellectuelle. Une réforme qui inquiète les créateurs et les ayants droit.

Jean-Louis Debré, une figure du droit et de la littérature s’éteint. Ancien président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré laisse derrière lui une riche carrière politique et judiciaire, mais aussi une œuvre littéraire marquée par des essais et romans sur les arcanes du pouvoir.

Laval : un festival du premier roman en sursis ? Le Festival du Premier Roman de Laval, tremplin pour de jeunes auteurs, pourrait bien vivre sa dernière édition en raison de tensions budgétaires et institutionnelles. Un tournant inquiétant pour ce rendez-vous qui a révélé nombre de talents.

Les Fossoyeurs de Victor Castanet adapté sur France 2. L’enquête choc de Victor Castanet sur les dérives des Ehpad prend une nouvelle dimension avec une adaptation télévisée sur France 2. Un documentaire qui promet d’amplifier l’impact de son travail d’investigation.

Disparition de Claude Decnop, libraire et éditeur BD belge. Figure du neuvième art, Claude Decnop a contribué à la diffusion et à la reconnaissance de la bande dessinée en Belgique. Son engagement auprès des auteurs et des libraires laisse une empreinte indélébile.

Une correspondance inédite de Jane Austen bientôt publiée. À l’automne 2025, des lettres inédites de Jane Austen offriront un nouvel éclairage sur l’intimité et la pensée de l’autrice de Orgueil et Préjugés. Une parution très attendue par les passionnés de littérature anglaise.