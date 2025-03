Newsletters

Incendie à la médiathèque : enquête en cours

Dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 mars, un incendie a ravagé la médiathèque Champollion, située dans le quartier des Grésilles à Dijon. Ce sinistre, le second en moins de quinze jours, suscite des interrogations quant à une possible origine criminelle. Les autorités locales évoquent des liens avec le trafic de stupéfiants dans ce secteur prioritaire, tandis que la maire de Dijon affirme sa volonté de ne pas céder face à l'intimidation. ​

De l'amour dans "La Grande Librairie"

Cette semaine, l'émission "La Grande Librairie" s'intéresse aux multiples facettes du sentiment amoureux. Augustin Trapenard reçoit des invités tels que le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui analyse les mécanismes de l'attachement, et la romancière Karine Tuil, dont le dernier ouvrage explore les relations entre pouvoir et amour. Camille Laurens et Arnaud Cathrine partageront également leurs réflexions sur les complexités des relations sentimentales. Rendez-vous ce mercredi à 21h00 sur France 5 pour une immersion dans cet éternel mystère du cœur humain. ​

Merlin, précurseur de l'écologie

Des universitaires du pays de Galles proposent une relecture du personnage de Merlin, le présentant comme un pionnier de l'écologie. Leurs recherches mettent en lumière les liens étroits que ce personnage légendaire entretenait avec la nature, suggérant une sensibilité écologique avant l'heure. Cette perspective offre une nouvelle dimension à la figure mythique de Merlin, au-delà de son rôle traditionnel de magicien.

Valoriser le patrimoine et la recherche

La Bibliothèque nationale de France, l'École nationale des chartes et l'Institut national d'histoire de l'art ont conclu une convention de cinq ans visant à renforcer leurs collaborations. Ce partenariat prévoit des programmes communs de formation, de recherche et de valorisation du patrimoine culturel. Parmi les axes prioritaires figurent l'accueil d'étudiants, l'organisation de colloques et l'enrichissement des collections documentaires.

Trois prix littéraires à venir

Prix de la Porte Dorée

Les sélections pour les prix littéraire et bande dessinée de la Porte Dorée 2025 ont été dévoilées. Ces distinctions récompensent des œuvres abordant des thématiques liées à l'exil, aux migrations et aux identités plurielles. Parmi les romans en lice figurent "Challah La Danse" de Dalya Daoud et "Petit Frère" de Gaël Faye. En bande dessinée, des titres comme "Les Ombres" d'Élodie Durand et "La Traversée" de Mathilde Ramadier et Laurent Bonneau sont sélectionnés. ​

Prix Ouest

Le Prix Ouest a publié sa sélection 2025, mettant en avant des romans dont l'action se déroule dans le Grand Ouest français ou écrits par des auteurs originaires de ces régions. Parmi les ouvrages retenus, on retrouve "Mère à l’horizon" de Jacques Gamblin et "Écouter les eaux vives" d'Emmanuelle Favier. Le lauréat sera annoncé lors du Printemps du Livre de Montaigu et recevra une dotation de 5 000 euros. ​

Sheikh Zayed Book Award

Deux auteurs français figurent parmi les finalistes du prestigieux Sheikh Zayed Book Award 2025. Hoda Barakat est sélectionnée dans la catégorie littérature pour son roman "Hind ou la plus belle femme du monde". Antoine Compagnon apparaît dans la catégorie traduction pour son essai "Le démon de la théorie, littérature et sens commun", traduit en arabe par Hassan Outtaleb. Ce prix, l'un des mieux dotés du monde arabe, souligne l'influence croissante de la littérature française sur la scène internationale.