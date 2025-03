Newsletters

Soutien à Boualem Sansal

Depuis le 16 novembre 2024, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est incarcéré en Algérie. En réponse, cinquante personnalités, parmi lesquelles des écrivains, des figures politiques et des philosophes, ont uni leurs voix dans un ouvrage collectif intitulé Pour Boualem Sansal, à paraître le 27 mars aux éditions David Reinharc.

Ce livre, enrichi des illustrations de Plantu, Xavier Gorce et Olivier Ranson, vise à rappeler l'importance de l'œuvre de Sansal et à dénoncer son emprisonnement. Les contributeurs ont rédigé leurs textes de manière indépendante, sans orientation éditoriale imposée, reflétant ainsi la diversité des soutiens apportés à l'auteur.

Censure accrue dans les écoles américaines sous l'administration Trump

L'administration Trump a récemment intensifié les mesures visant à aligner les ressources éducatives sur de nouvelles directives fédérales concernant les questions de genre et d'équité. Des ouvrages tels que Freckleface Strawberry de Julianne Moore, No Truth Without Ruth sur la juge Ruth Bader Ginsburg et Becoming Nicole relatant l'histoire de l'actrice transgenre Nicole Maines, ont été retirés de certaines écoles américaines.

Julianne Moore, fille d'un vétéran du Vietnam et ancienne élève d'une école du Département de la Défense, a exprimé sa consternation face à cette décision, s'interrogeant sur la menace que représente son livre, qui rappelle aux enfants que chacun lutte avec ses propres différences, mais que les notions d'humanité et de communauté nous (ré)unissent.

Adaptation de Consider Phlebas d'Iain M. Banks par Amazon

Après plusieurs années d'attente, Amazon relance l'adaptation du roman Consider Phlebas de l'écrivain écossais Iain M. Banks. Initialement annoncée en 2018, cette adaptation en série avait été mise en suspens.

Désormais, le projet est de nouveau d'actualité, avec Charles Yu en tant que scénariste et producteur exécutif. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'Amazon de renforcer sa position dans la guerre que se livrent les acteurs du streaming à coups d'exclusivités, en proposant des œuvres de science-fiction ambitieuses pour enrichir son catalogue. actualitte.com

Les éditions Balzac rejoignent le groupe Elidia

Le groupe Elidia, basé à Perpignan, annonce l'intégration des éditions Balzac, une maison emblématique du paysage éditorial régional. Cette acquisition vise à renforcer l'engagement d'Elidia en faveur du dynamisme culturel local.

À partir du 1ᵉʳ septembre, les ouvrages de Balzac bénéficieront d'une nouvelle distribution via le réseau Hachette, garantissant une diffusion élargie sur l'ensemble du territoire. Bruno Nougayrède, président du groupe Elidia, exprime sa fierté d'accueillir les éditions Balzac et souligne l'ambition de faire rayonner Perpignan et sa région à travers une édition exigeante et de qualité.

