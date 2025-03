Newsletters

Depuis plusieurs mois, les libraires indépendants du bassin stéphanois se mobilisent contre l’ouverture prochaine d’un magasin Cultura à Villars. Une pétition, qui a déjà recueilli près de 1400 signatures, a été lancée pour dénoncer un projet qui, selon ses initiateurs, « aggrave la désertification des centres-villes en difficulté, accélère les fermetures de librairies et entraîne de nombreux licenciements ».

Expérimenté dès 2019, le Pass Culture offrait aux jeunes de 18 ans un crédit de 500 € à dépenser en produits et expériences culturelles. À sa généralisation en 2021, cette somme avait été ramenée à 300 €. À partir du 1er mars, le montant sera de 150 €, complété par quelques « bonus » spécifiques, selon la décision du Premier ministre.

Dans un billet de blog publié le 20 février dans Tribune Juive, l’écrivain franco-israélien Marco Koskas s’en est pris aux élus de la France Insoumise, en particulier aux députés Éric Coquerel et Ersilia Soudais. Il y écrit notamment : « Je n’aurai jamais assez de balles pour dézinguer tous ces affreux. Et pas de revolver non plus », des propos qui ont suscité une forte indignation.

Véritable institution culturelle des Pays de la Loire, la revue 303 traverse une période difficile, en raison des coupes budgétaires imposées par la présidente de région Christelle Morançais (Horizons). Pour poursuivre son activité, elle a lancé son premier financement participatif, notamment pour soutenir son hors-série dédié à la Loire en bande dessinée. Cependant, un licenciement économique semble inévitable au sein de la petite équipe de cinq salariés.