Dans les prochains mois, Hachette prévoit de regrouper au sein de son siège de Vanves une centaine de salariés supplémentaires, portant le total à environ 1107 postes. Cette initiative, critiquée depuis plusieurs semaines par des salariés, est perçue comme une stratégie pour réduire les coûts immobiliers et est accusée, selon un rapport d'expertise, de nuire aux conditions de travail.

Par ailleurs, la mise en redressement judiciaire de la librairie et papeterie Gibert Joseph située dans le centre commercial Carré de Soie à Vaulx-en-Velin mi-février met en lumière les défis financiers de ce point de vente. Le groupe souligne que cette procédure offre une opportunité de renégocier un loyer de plus en plus lourd pour l'équilibre financier du magasin.

En outre, le 18 février dernier, l'auteur et activiste canadien Yves Engler a annoncé qu'il serait arrêté par la police de Montréal pour ses publications sur les réseaux sociaux dénonçant le génocide en Israël à Gaza. Arrêté le 20 février, il a été détenu pendant cinq jours suite à une plainte de Dahlia Kurtz, qui l'avait accusé de la qualifier de « partisane du génocide » et de « fasciste » sur X. Engler est également connu pour son caractère excentrique.

Enfin, le groupe Warner Bros. Discovery, né de la fusion de WarnerMedia et Discovery en 2022, annonce une restructuration de son secteur jeux vidéo, incluant la fermeture de plusieurs studios de développement. Le groupe prévoit de se focaliser désormais sur quatre franchises clés, dont trois sont basées sur des livres : Harry Potter, Game of Thrones et l'univers DC.