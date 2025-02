Newsletters

Depuis le 16e arrondissement de Paris, la Maison des Écrivains et de la Littérature dénonce un « silence assourdissant » et une « asphyxie » orchestrée par le ministère de la Culture. En 2025, l'association ne percevra plus que 200 000 € de subventions publiques, contre 350 000 € l’année précédente, une baisse qui met en péril son existence. Son mode de fonctionnement, cependant, fait l’objet de critiques depuis plusieurs années.

Les Assises de l’édition indépendante, organisées les 20 et 21 février à Bordeaux, n’avaient pas officiellement inscrit la concentration du secteur et l’influence des milliardaires à leur programme. Pourtant, la question a émergé à plusieurs reprises, témoignant du ras-le-bol des éditeurs et éditrices présents. Face à ce constat, une alternative s’affirme avec « un pari politique : la dispersion et la multiplication contre la concentration ».

Ce mercredi 26 février, à 21h05, Augustin Trapenard propose de renouer avec l’enfance dans son émission. En reprenant la phrase culte d’André Franquin, créateur de Gaston Lagaffe – « Un adulte, c’est un enfant qui a mal tourné » – l’animateur invite ses convives à un voyage littéraire, non pas sur un tapis d’éveil, mais à travers une sélection d’ouvrages qui replongent dans les souvenirs de jeunesse.

Enfin, la sélection des 10 romans français en lice pour le Prix des libraires 2025 vient d’être révélée. Une nouveauté marque cette édition anniversaire : pour son 70e anniversaire, le prix s’enrichit d’une nouvelle catégorie, le Prix des libraires du roman étranger. Six romans traduits ont été retenus pour cette première édition.