Chers lecteurs,

Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre newsletter, riche en actualités littéraires et initiatives culturelles. Voici les temps forts de la semaine :

Lors des Assises de l'édition indépendante 2025 à Bordeaux, plus de 430 éditeurs se sont réunis pour discuter des défis actuels du secteur. Face à la surproduction et à la rentabilité décroissante, des maisons comme Plume Blanche choisissent l'autodiffusion pour éviter les retours et le pilon. Cette approche garantit que chaque livre imprimé trouve son lecteur, sans surplus inutile.

Mais c'est aussi l'occasion d'un bilan provisoire de ces deux journées intenses : souligner l'importance de la visibilité pour les petites maisons d'édition, collaborer étroitement avec les libraires et repenser les circuits de distribution sont des pistes explorées pour maintenir une diversité littéraire essentielle.

La libraire Nathalie Iris partage son admiration pour Jeanne Benameur, dont l'œuvre invite à la lenteur et à l'introspection. Son écriture précise et poétique crée une connexion profonde avec ses lecteurs, offrant une expérience littéraire immersive.

Le "Manuel de Sabotage Simple" de la CIA, datant de 1944, connaît un regain d'intérêt. Destiné à l'origine à affaiblir les forces ennemies, ce guide détaille des techniques de sabotage applicables par des citoyens ordinaires. Sa redécouverte suscite des débats sur son actualité et son utilisation potentielle.

Du 21 mars au 5 avril, le festival Hors Limites propose 92 événements littéraires à travers 31 villes. Cette initiative vise à rapprocher auteurs et habitants, célébrant une littérature vivante et accessible à tous.

Le 11 mars 2025, le Centre national du livre organise la quatrième édition du Quart d'heure de lecture national. Personnalités et institutions encouragent chacun à consacrer 15 minutes à la lecture, favorisant ainsi une pause bénéfique dans notre quotidien numérique.

Suite au cyclone Chido, les éditions Cap de l'Étang lancent une initiative où l'achat d'un livre permet de reverser 5 € à l'association Maor’aide. Cette action vise à soutenir les enfants de Mayotte touchés par la catastrophe, alliant culture et solidarité.

Nous espérons que ces actualités vous inspireront et vous inviteront à explorer davantage le monde littéraire. N'hésitez pas à partager cette newsletter avec vos proches et à nous faire part de vos retours.

Bonne lecture !