Newsletters

Depuis la diffusion de Complément d’enquête consacré à Gérard Depardieu fin 2023, Yann Moix s’était publiquement distancié des « propos ignobles » tenus par l’acteur, principalement à connotation sexuelle. Pourtant, de nouvelles images de leur voyage en Corée du Nord, au cœur de la polémique, révèlent que l’écrivain lui-même a tenu des propos tout aussi déplacés—et le mot est faible. Au micro de Pascal Praud, sur Europe 1, l’auteur d’Apnée affirme pourtant que tout cela n’était qu’un jeu d’acteur.

Face à la surproduction éditoriale, les librairies françaises tirent la sonnette d’alarme : le temps et l’espace ne sont pas infinis, et l’afflux permanent de nouveautés menace à long terme l’équilibre des points de vente. Pour la deuxième année consécutive, l’Association pour l’écologie du livre propose une recherche-action sous la forme d’une trêve des nouveautés, afin d’expérimenter un autre rythme de publication et d’en analyser les conséquences.

À Grenoble, dans le quartier Paul Mistral, la bibliothèque Chantal Mauduit, ouverte en novembre 2024 et inaugurée un mois plus tard, a été la cible d’une attaque à la voiture-bélier dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 février. L’incendie qui s’est déclaré à la suite de cette intrusion a détruit une partie du rez-de-chaussée et endommagé la toiture de l’édifice.

Le Salon International du Livre de Turin fera son grand retour du jeudi 15 mai au lundi 19 mai 2025. Pour sa 37ᵉ édition, placée sous le thème Le parole tra noi leggere, l’événement marque la deuxième année sous la direction éditoriale de l’écrivaine et journaliste Annalena Benini.

La Fédération de l’édition indépendante (Fédéi) joue un rôle clé en fédérant 477 maisons et en œuvrant pour la reconnaissance de leur travail. Ces Assises ne se veulent pas un simple état des lieux, mais un laboratoire d’idées et de solutions, un moment d’échange avec l’ensemble des acteurs du livre. L’avenir de l’édition indépendante repose sur la collaboration et l’innovation, pour continuer à exister, surprendre et défendre un modèle éditorial audacieux et engagé.

L'ouverture des Assises de l'édition indépendante à Bordeaux, à découvrir sur ActuaLitté...