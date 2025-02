Newsletters

Météores est un roman graphique puissant et émouvant qui raconte non les actes héroïques et les exploits, mais la complexité des vies humaines les plus simples, les plus banales, dans un petit coin d'Amérique profonde, alors que la fin des temps semble annoncée par les médias pour très très bientôt. Une fresque pleine de justesse sur fond de paysage enneigé et de société inégale, qui ne tient plus que par des bouts de ficelles.

Les météores, de Jean-Christophe Deveney, Tommy Redolfi (Delcourt)

À rebours du violent racisme culturel que dirigent nombre de néoconservateurs français contre l’histoire des immigrations issues du Maghreb ainsi que du Machrek, et du négationnisme qu’ils promeuvent sur l’inhumanité de l’histoire coloniale et de ses répercussions sur la société française présentement, Paris en lettres arabes de Coline Houssais documente treize siècles de présences arabes en France.

Paris en lettres arabes, de Coline Houssais (Actes Sud)

Après Les Zèbres — les hauts potentiels qui nous entourent –, Hélène Vecchiali publie un nouveau texte remarquable sur les séances de thérapie qui se sont déroulées en solo ou en famille dans son cabinet de psychanalyse. Chaque séance comporte son histoire éclatante parce qu’universelle.

Bienvenue en thérapie, de Hélène Vecchiali (Larousse)

Le livre vient de sortir chez Flammarion, le film sort le 26 février. La vie devant moi, retenez-le, c’est le titre. Certains articles sont plus difficiles à écrire que d’autres, par peur de ne pas rendre hommage aux mots couchés sur le papier qui, bout à bout, racontent une histoire, un peu de fiction, beaucoup d’amour et de tristesse.

La vie devant moi, de Guy Birenbaum (Flammarion)