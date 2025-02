Newsletters

La multinationale américaine Amazon pourra continuer à offrir un service de « cliqué-retiré » pour les livres, sans frais de port, dans certains points de retrait, selon ce qu'a déclaré le médiateur du livre le 12 février dernier. Laure Darcos, qui a initié la loi « visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs » et qui a mis en place un encadrement des frais de port pour les livres, considère que l'essence de la loi est respectée.

Dans son édition de janvier-février 2025, la Bibliothèque interuniversitaire Sorbonne (BIS) exprime ses préoccupations concernant le nouveau budget de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, à laquelle elle est rattachée. Le budget a été réduit de 23 % par rapport à la demande initiale, qui avait déjà été diminuée d’environ 5 % par rapport à l’année 2024, aboutissant à une baisse totale de 40 %.

En avril, la revue professionnelle Bibliothèque(s), créée en 2002, publiera son numéro 104, marquant son retour après plus de quatre ans d'interruption. Cette relance s'accompagne d'une refonte comprenant de nouvelles rubriques et un design renouvelé. Deux numéros seront publiés chaque année. Le numéro d'avril se concentrera sur les « Pratiques de l'évaluation » et le numéro 105 abordera les droits culturels. La revue sera accessible par abonnement, avec un tarif réduit pour les membres de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), qui édite le magazine.

Cette semaine, l'émission La Grande Librairie explore le rôle des mots de l'écrivain dans un monde en crise. Pour en discuter, Augustin Trapenard recevra des invités tels que Patrick Chamoiseau, Hiam Abbass, et Andreï Kourkov, qui partageront leur perspective sur l'importance des œuvres littéraires.