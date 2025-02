Newsletters

Inauguré en avril 2009, le magasin Gibert Joseph, situé dans le complexe commercial Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, au nord-est de Lyon, a été placé en redressement judiciaire, révèle ActuaLitté. En 2024, l’enseigne affichait un déficit de 598 000 €, mettant en péril sa viabilité économique.

Par ailleurs, la réorganisation des équipes de Sejer en raison de cinq mois de travaux au siège d’Editis a suscité des tensions internes, au point que l’Inspection du travail a été saisie. Dans un courrier consulté par ActuaLitté, le service de contrôle a réagi en émettant des alertes précises et des avertissements circonstanciés, soulignant les risques et les ajustements nécessaires.

Dans le monde de l’édition, Margaret Atwood s’apprête à publier ses Mémoires, un projet initié à la demande de son éditeur. L’autrice de La Servante écarlate (trad. Sylviane Rué, Robert Laffont) et de sa suite Les Testaments (trad. Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont) reviendra sur les moments fondateurs de sa vie et de son œuvre. Elle y évoquera notamment son enfance dans le nord du Québec et sa relation avec son mari, l’écrivain Graeme Gibson, des éléments ayant profondément influencé ses écrits les plus emblématiques.

Enfin, la littérature acadienne perd l’une de ses figures majeures avec la disparition d’Antonine Maillet, décédée le 17 février 2025 à l’âge de 95 ans, comme l’a annoncé son éditeur Léméac. Originaire de Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, elle a dédié sa vie à la préservation et à la promotion de la culture et de l’histoire acadiennes, construisant une œuvre littéraire riche et reconnue internationalement.