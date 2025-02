À la une

Le conte de fées racontant l'histoire de deux enfants courageux perdus dans une forêt sombre et dangereuse, repensé par Stephen King et Maurice Sendak. Deux légendes de l'édition proposent une nouvelle version d'Hansel et Gretel, dans un tout nouveau livre d'images. Sortie prévue le 2 septembre 2025 annonce l'éditeur américain HarperCollins.