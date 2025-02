Newsletters

Les grandes manœuvres s’accélèrent dans plusieurs groupes d’édition, avec des déménagements et des réorganisations d’équipes menés tambour battant. Chez Hachette (Lagardère/Vivendi), la direction reste sourde aux revendications des salariés de Hatier, Didier Jeunesse, Kwyk et d’autres filiales du groupe. Une situation qui nourrit un profond malaise parmi les employés, certains partageant le sentiment amer « de ne pas recevoir de respect pour le travail accompli ».

Les librairies françaises, véritables miroirs de la société, connaissent des transformations constantes. Entre nouvelles ouvertures et fermetures parfois inattendues, elles traversent des cycles de renouvellement à l’image des saisons de la vie culturelle. Chaque mutation, qu’elle soit subie ou voulue, façonne un paysage en perpétuelle évolution.

En novembre 2024, la ministre de la Culture Rachida Dati avait sollicité le médiateur du livre pour clarifier les conditions d’application du « cliqué-retiré » dans le cadre de la loi Darcos, qui régule les frais de port du livre. Cette pratique permettait aux librairies de maintenir une gratuité sur les frais de port pour leurs clients en cas de retrait en magasin. Malgré l’exploitation d’une faille par Amazon, la ministre considère que l’avis du médiateur « vient conforter la loi Lang » et renforce ainsi la protection du réseau des librairies indépendantes.

Les 10 et 11 février 2025, alors que le Grand Palais accueillait le Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle, un Contre-Sommet s’est tenu en parallèle au Théâtre de la Concorde, à quelques pas de là. L’enjeu principal : repenser « un humanisme de notre temps » face aux mutations technologiques. Si l’événement a démarré dans une certaine cacophonie, il a néanmoins permis de mettre en lumière les préoccupations autour de l’IA et ses impacts sociétaux, économiques et environnementaux.