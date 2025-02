Newsletters

On évoque souvent Jeanne Benameur pour la singularité de son style : une prose poétique, des mots minutieusement choisis, une écriture à la fois sobre et puissante. Dans ce podcast, Anne Burzynski partage son enthousiasme et revient sur son admiration pour l’écrivaine, soulignant l’impact de son œuvre entre transmission et révélation.

Engagé dans un projet d’édition jeunesse, Alexandre Maroselli a fondé EnfinLire, une plateforme participative, inclusive et équitable. Les lecteurs y jouent un rôle actif dans la sélection et la publication des œuvres, favorisant un lien direct entre auteurs, illustrateurs et public, avec un fort engagement pour l’inclusion et l’accessibilité.

L’auteur de bandes dessinées Bastien Vivès est renvoyé en procès pour fixation et diffusion d’images à caractère pornographique d’un mineur dans deux de ses albums. Il sera jugé les 27 et 28 mai par le tribunal correctionnel de Nanterre, a indiqué jeudi le parquet à l’AFP.

Le ministère de la Culture a mandaté le cabinet Technopolis pour réaliser une étude sur les conditions de rémunération des auteurs de livres. Basée sur un échantillon de plusieurs milliers de titres parus en 2017, cette enquête vise à mieux comprendre les réalités économiques du secteur.