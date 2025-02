Newsletters

Face à la régulation des frais de port et à l’instauration d’un prix plancher de 3 € pour les livraisons de livres de moins de 35 €, Amazon a tenté de contourner cette contrainte. La multinationale a proposé le retrait gratuit des ouvrages dans des hypermarchés, supermarchés et casiers automatisés, les assimilant à des points de vente de livres au détail. Une interprétation rejetée par le médiateur du livre, qui a rendu un avis ferme sur la question.

Dans la matinée du 11 février, près de 250 salariés d’Editis ont investi l’atrium du siège social du groupe en réponse à un appel à la grève lancé par plusieurs syndicats. Cette mobilisation traduit un désaccord profond avec les orientations imposées par la direction.

Pendant ce temps, les médias dominants semblent délaisser leur rôle d’information et d’enquête, privilégiant le maintien de l’ordre idéologique. Dans un contexte marqué par la radicalisation des élites culturelles et la consolidation du projet néolibéral en France, ils s’éloignent de la recherche de la vérité pour adopter une posture de combat contre tout projet politique prônant l’émancipation sociale. Pauline Perrenot, autrice de Les médias contre la gauche (Agone, 2023), revient sur cette dérive médiatique et partage son analyse dans un entretien.

Enfin, après avoir marqué la rentrée littéraire 2023 avec son récit intense Triste Tigre, Neige Sinno s’apprête à publier un nouveau texte autobiographique. Intitulé La Realidad, ce livre, qui sortira le 6 mars prochain, plonge cette fois le lecteur au Mexique, pays où elle réside depuis plusieurs années.