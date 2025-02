Newsletters

C'était l'époque dorée du cinéma et paradoxalement, la période de la Grande Dépression. Ce Los Angeles des années 30, qui sert de décors à Zoé Brisby pour Hollywoodland s'est inspiré de la tragique tragique de Peg Entwistle. Parcours d'une jeune actrice surnommée la "Hollywood Sign Girl" dans une enquête-fiction qui plonge dans les coulisses du rêve hollywoodien entre glamour et désillusion.

Hollywoodland, de Zoé Brisby (Albin Michel)

Dans Le Pinceau Divinatoire, Maxime Fontaine et Bertrand Puard poursuivent leur relecture du mythe des Trois Mousquetaires à travers l’un des personnages les plus fascinants de l’univers de Dumas : Milady de Winter. Cette fois, l’intrigue nous plonge dans une enquête haletante mêlant art, manipulations et secrets enfouis, avec une héroïne plus insaisissable que jamais.

Le pinceau divinatoire, de Bertrand Puard et Maxime Fontaine (Fleuve Noir)

Lola Lafon est une grande romancière qui n’a écrit que des chefs-d’œuvre. Ses livres, je les ai tous lus et aimés. Ils sont à la fois tragiques et magiques, ils ressemblent à des soleils noirs. La puissance littéraire de Lola Lafon est indéniable ; sa force est de posséder le goût du fantasme d’enfance éternelle mêlé aux vertiges de l’existence.

Il n'a jamais été trop tard, de Lola Lafon (Stock)

Voilà une résurrection qui fait plaisir autant qu’elle est importante ! L’année poétique reparaît chez Seghers, après une interruption de plusieurs années, grâce à Jean-Yves Reuzeau, déjà bien connu par ses anthologies thématiques aux éditions du Castor Astral. C’est un événement majeur au sein de la littérature francophone d’aujourd’hui quand le poème en est le ferment primordial.

Esprit de résistance, de Jean-Yves Reuzeau (Seghers)