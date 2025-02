Newsletters

Des raids ont été menés par la police israélienne dans deux librairies notables de Jérusalem-Est, connues pour leur focalisation sur l'identité palestinienne et le conflit israélo-arabe. Au cours de ces opérations, de nombreux livres ont été saisis et les propriétaires, Mahmoud Muna et son neveu Ahmad Muna, ont été arrêtés.

Parallèlement, les employés d'Editis ont adressé une lettre ouverte à Catherine Lucet, leur directrice générale, suite à son licenciement. Un cadre de l'entreprise a exprimé : « Lorsqu'elle a été écartée, les salariés s’étaient rassemblés pour lui témoigner leur soutien. Aujourd’hui, l’argent prime et les employés sont réduits à des variables d’ajustement. »

Le comité du Grand Prix de l'Imaginaire a annoncé la première sélection des œuvres publiées en 2024, avec la liste des finalistes prévue pour le 12 avril et les gagnants le 12 mai 2025, avant la remise des prix le 17 mai à La Comédie du Livre à Montpellier.

Cette semaine, La Grande Librairie s'annonce riche en discussions significatives et en sagesse, mettant en vedette un dialogue intergénérationnel entre deux invités désireux de surmonter les illusions destructrices, de lutter contre la domination sous toutes ses formes, et d'illuminer nos vies.