En juin prochain, l’immeuble historique des éditions Hatier sera vidé de ses bureaux et de ses salariés, suite à un déménagement imposé par le groupe Hachette (Lagardère-Vivendi). Les équipes de la maison d’édition scolaire dénoncent un projet précipité, ignorant les « réalités des métiers de l’édition » et entraînant « une dégradation générale et significative des conditions de travail », comme le souligne un rapport d’expertise.

De son côté, le festival Quais du Polar lance un appel à l’aide face aux menaces pesant sur son avenir. Si la réduction des ressources liées au Pass Culture est un problème, elle ne représente qu’un des nombreux défis actuels. Dans une tribune, l’événement lyonnais alerte sur une politique culturelle qui « joue actuellement à la terre brûlée », mettant en péril tout un écosystème.

Le malaise grandissant parmi les 1500 salariés du groupe Editis s’exprime une nouvelle fois par un mouvement de grève. Il s’agit du quatrième débrayage depuis le changement d’actionnaire en novembre 2023. « Habillez-vous en noir ! Préparez vos plus belles pancartes ! », exhorte l’Union syndicale indépendante (USI), à l’origine de cette mobilisation.

Enfin, il y a deux ans, nous avions rencontré Pierre Mérot à l’occasion de la sortie de Pars, oublie et sois heureuse (Albin Michel, 2022), un roman épistolaire mêlant amour et humour caustique. Aujourd’hui, nous retrouvons son ton mordant dans Mammifères II, suite de Mammifères (Flammarion, Prix de Flore 2003), un livre à succès mettant en scène un quadragénaire alcoolique et désabusé, écrasé par une mère omniprésente et devenu enseignant par défaut après une incursion dans le monde de l’édition.