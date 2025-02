Newsletters

La réorganisation des locaux du siège social d’Editis provoque une vive inquiétude parmi ses 1500 salariés. Initiée dans le cadre d’un projet immobilier orchestré par CMI, cette démarche vise à réduire les coûts locatifs en “optimisant” les espaces de travail. Cependant, ce changement rapide semble ignorer les spécificités des différents métiers, notamment ceux liés à l’édition d’ouvrages scolaires.

En parallèle, du 6 au 11 février, Paris accueillera une série d’événements visant à « renforcer l’action internationale en faveur d’une intelligence artificielle au service de l’intérêt général ». Ces rencontres rassembleront des personnalités comme Sam Altman d’OpenAI, le vice-président américain J.D. Vance, et possiblement Elon Musk, invité. En réaction à ce sommet largement dominé par les grandes entreprises technologiques et financières, un Contre-sommet de l’IA sera également organisé.

Par ailleurs, Jean-Daniel Compain, figure emblématique de l’univers artistique et événementiel, s’est éteint à Paris dans la nuit du 4 février 2025, à l’âge de 74 ans. Ses proches rendent hommage à « un homme de défis, tourné vers l’avenir », qui était animé par une « énergie inépuisable ».

Enfin, cela fait maintenant onze ans qu’Emily Blaine a publié le premier tome de sa série Dear You en octobre 2014. Ce succès littéraire, qui a donné naissance à des collectors, des coffrets et bien d’autres déclinaisons, s’apprête à franchir une nouvelle étape. En effet, dans quelques heures, la trilogie sera adaptée en série sur Prime, la plateforme d’Amazon. Rencontre avec l’auteure, entre stress et fous rires.