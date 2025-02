Newsletters

La suspension du budget dédié à la part collective du pass Culture jusqu'à la fin de l'année scolaire a suscité des réactions vives dans les secteurs de l'éducation et de la culture. En réponse à cette indignation, la ministre de l'Éducation nationale, Élisabeth Borne, a affirmé dans un communiqué transmis à l’AFP : « L'objectif de proposer des enseignements artistiques et culturels aux élèves reste intact », tout en reconnaissant implicitement les défis rencontrés, avec une pointe d’espoir : « Sur un malentendu, sait-on jamais... »

Par ailleurs, l’écrivain Neil Gaiman fait face à des accusations graves. Plusieurs femmes l'ont accusé de violences sexuelles ces derniers mois, et il est maintenant cité dans des plaintes déposées dans diverses juridictions fédérales américaines. Scarlett Pavlovich, qui a publiquement dénoncé l’auteur en juillet 2024, l'accuse de « viol », « coercition » et de « trafic d'être humain ». Amanda Palmer, son ex-épouse, est également impliquée dans ces accusations.

Dans le domaine de l'édition numérique, la société IziBook étend ses activités avec le lancement de IziBook Distribution numérique. Benoit de La Bourdonnaye, directeur général de Nuxos Publishing Technologies, présente cette nouvelle offre désormais ouverte à tous, marquant une évolution significative pour l'entreprise.

Après une édition 2024 réussie du Festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme, qui a attiré 24 000 visiteurs, accueilli 180 invités et organisé 79 événements, la 38e édition est prévue du 4 au 6 avril 2025. Le festival prévoit d'accueillir près de 200 auteurs, incluant des romanciers, journalistes, auteurs de bandes dessinées et illustrateurs jeunesse, pour un week-end de débats enrichissants et d'échanges culturels.