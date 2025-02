Newsletters

Elon Musk a joué un rôle actif et assumé dans la campagne présidentielle de Donald Trump, utilisant son réseau social, acquis à prix fort, comme levier d’influence. Devenu un outil politique au service de ses idées conservatrices et libertariennes, le réseau a été critiqué pour son absence de modération et des accusations de manipulation algorithmique.

En conséquence, de nombreux utilisateurs et personnalités publiques ont décidé de quitter la plateforme, parmi lesquels le groupe Madrigall, qui a franchi le pas le 20 janvier, suivi depuis par d’autres maisons d’édition.

Avec Les Renaissances, Agnès Martin-Lugand publie son douzième roman, un chiffre significatif pour l’autrice qui s’est imposée, en une décennie, comme une figure majeure de la littérature contemporaine.

Dans un entretien avec ActuaLitté, elle revient sur ses choix littéraires, l’amour comme fil conducteur de son œuvre et l’importance de la musique dans son processus créatif.

Dans Islam et capitalisme, l’érudit et sociologue arabisant Maxime Rodinson démontre, loin de tout essentialisme philosophique, que les religions ne « descendent » pas du ciel mais émergent de contextes historiques et socio-économiques précis. Il met notamment en lumière l’existence, avant la naissance de l’islam, d’anciens foyers de commerce capitalistique en Arabie, qui ont contribué à l’émergence de cette religion.

Enfin, un nouvel acteur rejoint le paysage éditorial : la holding patrimoniale de la famille Pinault, Artémis, annonce une prise de participation au capital des Nouveaux Éditeurs (LNE). Ce groupe, fondé en juillet 2024 par Arnaud Nourry, a pour mission d’offrir un cadre de développement aux maisons d’édition qu’il accueille.