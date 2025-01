Newsletters

Chargée de promouvoir et défendre la littérature au Royaume-Uni, la Royal Society of Literature (RSL) a tenu une assemblée générale sous haute tension le 15 janvier, après une année marquée par de vives critiques. Forte de plus de deux siècles d’existence et rassemblant près de 500 auteurs membres, l’institution traverse une période de transition, marquée par deux départs majeurs au sein de sa direction.

D’une génération à l’autre, les jugements sur les pratiques culturelles sont souvent tranchés et catégoriques. Ainsi, les jeunes de 15 à 24 ans sont régulièrement accusés de délaisser la lecture, absorbés par les écrans. Pourtant, une analyse plus fine des pratiques culturelles nuance ce constat : si la lecture est moins fréquente, elle évolue surtout dans ses formes et ses modalités.

Le premier Forum des éditeurs jeunesse d’Afrique (FEJA), conçu comme une initiative d’envergure continentale, est porté par Agnès Debiage. À ce jour, une quarantaine d’éditeurs issus de douze pays se sont déjà inscrits pour y participer. L’événement bénéficie du soutien actif de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Joëlle Epée Mandengue est une personnalité dynamique, foisonnante d’idées et animée par la volonté de créer ce qui n’existe pas encore. Dessinatrice de bande dessinée, elle fonde en 2016 le Bilili BD Festival à Brazzaville, un événement qui acquiert rapidement une renommée internationale et met en lumière, depuis neuf ans, les talents de la BD africaine, qu’ils soient émergents ou confirmés. Mais son engagement ne s’arrête pas là : commissaire d’exposition, découvreuse de talents, initiatrice de collaborations panafricaines et internationales, éditrice, elle mène de front une multitude de projets passionnants.