Théâtres (Le Tripode), de Serge Kliaving regroupe de courtes histoires muettes toutes aussi étranges les unes que les autres. Qui ne connaît pas les précédentes œuvres de Serge Kliaving pourrait être déboussolé. Le dessinateur, qui signe son troisième livre au Tripode, construit depuis quelques années un univers dense composé de séquences oniriques en noir et blanc.

Théâtres, de Serge Kliaving (Le Tripode)

Après Sortir (Champ Vallon, 2017), le poète Benoît Conort revient avec de nouveaux textes, publiés dans Le cri du lézard, ce mois-ci. Retour au mythe, retour à la vie et à la matière plus qu’à un lysrime idéal ou rêvé, c’est dès la première couverture ce que dégage ce nouveau livre, ce nouveau cri où la joie folle se lie à la mélancholie d’un passé épuisé, et où il ne reste plus que l’ombre, le “noir” si cher à B. Conort, toujours le “noir” de l’encre, des “Choses”, de l’oubli.

Le cri du lézard, de Benoît Conort (Champ Vallon)

Après Le Bracelet de Jade (trad. Gwennaël Gaffric) et L'Agneau égorgera le lion (trad. Mathieu Prioux), Foodistan est la troisième novella parue dans la collection RéciFs aux éditions Argyll. Ketty Steward développe de manière originale et étonnante dans son récit d'à peine 130 pages un monde futuriste dans lequel la France a laissé place au Foodistan, après une crise sanitaire d'envergure mondiale.

Foodistan, de Ketty Steward (Argyll)

Le charme des histoires de pêche où l’on enjolive ce qui n’est peut-être même pas arrivé et où l’on tait ce qui ne doit pas être rapporté car « ce qui se passe sur l’eau, ça reste sur l’eau ». Une histoire en mer et fille. Roxanne Bouchard a le don d’écrire des dialogues savoureux qui font mouche et qui touchent.

Nous étions le sel de la mer, de Roxanne Bouchard (éditions de l’Aube)