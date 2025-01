À la une

Face au changement climatique, le monde du livre doit, lui aussi, prendre ses responsabilités. L'Institut Catholique de Toulouse organisait le 14 janvier, une journée d'échange entre professionnels et étudiants du Master métier du livre et de l'édition. L'objectif ? Repenser la chaîne du livre, de la production à la distribution, et imaginer des solutions pour un livre enfin plus vert.