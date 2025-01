Newsletters

Dark Horse Comics a annoncé l'annulation de la série de bandes dessinées Anansi Boys de Neil Gaiman, ainsi que de l'intégralité de la série. La maison d'édition a justifié cette décision en affirmant prendre « au sérieux » les accusations de violences sexuelles portées par plusieurs femmes contre l’auteur britannique. Gaiman n’est pas le seul à perdre le soutien de ses éditeurs, puisque plusieurs structures ont également mis fin à leur collaboration avec l’auteur de Coraline.

Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs a exprimé sa consternation après la publication de l’enquête de Lucie Servin et Élisabeth Fleury dans L’Humanité Magazine, concernant 9e Art+, l’organisme chargé de l’organisation du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême depuis 18 ans.

Georges Liébert, ancien directeur des collections « NRF Biographies » et « Tel » chez Gallimard entre 1996 et 2008, est décédé le 24 janvier 2025, à l’âge de 81 ans.

Après la Scam fin 2024, c’est au tour du SCA (Scénaristes de Cinéma Associés) de briser le silence concernant les violences dans le cinéma, l’audiovisuel et le spectacle vivant. Le constat est sans appel : 68 % des personnes interrogées affirment avoir été victimes ou témoins de harcèlement moral ou discriminatoire.

Antoine Dole et Diane Le Feyer, créateurs de la série à succès Mortelle Adèle, dénoncent publiquement leur relation avec Bayard Éditions. Dans un message incisif, ils critiquent des pratiques éditoriales qu’ils jugent contraires à leurs valeurs et préjudiciables pour les lecteurs et libraires.

Le duo reproche notamment à l’éditeur des fausses nouveautés, des augmentations de prix injustifiées et des modifications de format sans leur consentement. Malgré le succès continu de leurs ouvrages, qui représentent 40 % du chiffre d’affaires de Bayard, ils expriment une profonde souffrance liée à des "violences morales et artistiques" subies depuis plusieurs années.