Le propriétaire du bar "Le Saint Christophe" à Bordeaux a constaté le vol d'une sculpture représentant Tintin et le capitaine Haddock, présente dans son établissement depuis son ouverture en 1997. Le larcin aurait eu lieu lors de travaux de plomberie, entre le matin et 16 heures, moment où le propriétaire a remarqué la disparition.

La valeur de la sculpture est principalement sentimentale, étant un emblème du bar depuis des décennies.

Le Comiket, la plus grande convention du Japon dédiée aux fanzines, a tenu sa 105e édition les 29 et 30 décembre à Tokyo, attirant environ 300 000 visiteurs. Cet événement biannuel permet à de nombreux artistes, amateurs et professionnels, de présenter et vendre leurs créations auto-éditées. L'organisation exemplaire de l'événement, notamment la gestion des files d'attente, est soulignée.

Parallèlement, des innovations culinaires telles que des lattes imprimés avec des personnages de manga illustrent la fusion entre tradition et modernité dans la culture japonaise.

Créée en 2005 par Franklin Leonard, la Black List a révolutionné l'industrie cinématographique en mettant en lumière des scénarios non produits mais prometteurs, aboutissant à la réalisation de films acclamés tels que "The Social Network" et "Selma". En septembre 2024, Leonard a étendu ce concept au secteur de l'édition, offrant aux écrivains une plateforme pour soumettre leurs manuscrits moyennant un abonnement mensuel.

Les auteurs peuvent également obtenir des retours détaillés de lecteurs professionnels, augmentant ainsi leurs chances d'attirer l'attention des acteurs clés de l'industrie littéraire.

Selon une analyse du Figaro et de GfK, le top 10 des auteurs les plus vendus en 2024 en France a cumulé 7,9 millions d'exemplaires vendus, générant un chiffre d'affaires de 112 millions d'euros. Le prix moyen des ouvrages a augmenté, passant de 11,95 € à 14,17 €. Cette tendance reflète une "best-sellerisation" accrue du marché, avec une concentration des ventes autour de quelques auteurs phares.

Le format poche a été moins plébiscité, au profit du grand format, contribuant à cette hausse du prix moyen.

Le 23 janvier 2025, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à la libération immédiate de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis novembre 2024. La résolution a été largement approuvée, mais plusieurs eurodéputés de La France insoumise (LFI) ont voté contre ou se sont abstenus, suscitant une controverse.

Ces députés ont exprimé des réserves quant aux motivations derrière la résolution, la considérant comme une instrumentalisation politique visant à attiser les tensions avec l'Algérie. Cette position a été critiquée par d'autres responsables politiques, qui y voient un manque de soutien à la liberté d'expression et aux droits humains.

Et cette année, autour du Patrimoine, les Nuits de la lecture qu'organise le Centre national du livre auront connu une affluence des plus considérables depuis la première initiative en 2017...