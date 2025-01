Newsletters

À quelques jours de son lancement, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est à nouveau au cœur d’une polémique. En cause, la société 9e Art+, qui supervise l’événement depuis 2007. Une enquête publiée par L’Humanité dénonce une gestion « toxique » et un « virage commercial » de la manifestation.

Par ailleurs, une affaire judiciaire agite le monde littéraire : Lynne Freeman, avocate spécialisée en droit de la famille et autrice non publiée, a intenté une action en justice pour violation de droits d'auteur contre Tracy Wolff, créatrice de la série à succès Assoiffés.

Freeman accuse Wolff d’avoir plagié de nombreux éléments de son manuscrit non publié, Blue Moon Rising, incluant des décors, des traits de personnages et des aspects de l'intrigue.

Sur le plan politique, le projet de loi de finances 2025, piloté cette fois par François Bayrou et son équipe, revient devant le Parlement après la censure qu’il avait subie en 2024 sous le gouvernement Barnier. Le texte, adopté par le Sénat avec 217 voix contre 105, doit désormais passer l’épreuve de la commission mixte paritaire.

D'ailleurs, pour parler d'argent un peu plus, le Pass Culture, initiative phare des mandats d’Emmanuel Macron, est sous le feu des critiques. Jugé trop coûteux, mal géré et peu efficace, il divise de plus en plus. Le PLF 2025 prévoit ainsi une baisse de 35 millions d’euros de son budget, mesure déjà validée en première lecture par le Sénat.