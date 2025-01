Newsletters

Le monde connaît les photographies de Vivian Maier et le mythe qui entoure leur découverte. Cette radiographie de l’Amérique de la rue, ces capsules de vie enregistrées, captées par l’appareil de l’artiste, possèdent désormais une place de choix dans notre imaginaire commun. Émilie Plateau et Marzena Sowa proposent de raconter la vie de Vivian Maier, en relatant des anecdotes qui ont participé à façonner son œuvre, et qui permettent de poser un regard plus précis sur ses photographies.

Vivian Maier, claire-obscure, d'Emilie Plateau et Marzena Sowa (Dargaud)

Hildur est le premier roman policier de Satu Rämö, une auteure finlandaise résidant en Islande depuis une vingtaine d'années. Avant de se lancer dans la fiction, elle s'était distinguée pour des ouvrages documentaires sur l'Islande. Avec Hildur (trad. Aleksi Moine, du finnois), elle inaugure une série de polars se déroulant dans les paysages envoûtants des fjords de l'Ouest islandais.

Hildur, de Satu Rämö (trad. Aleksi Moine, Seuil)

Le Belge François Weerts nous plonge dans une Bruxelles des années 1960 douloureusement marquée par l’ombre de la guerre. En hommage aux « privés » de la Série Noire, il tisse une intrigue mêlant agréablement histoire et littérature.

On a tiré sur Aragon, de François Weerts (éditions du Rouergue)

Margo est une jeune étudiante qui s’est laissée séduire par son prof de fac et se retrouve enceinte. Il est marié, elle est sans ressources et elle décide de garder cet enfant, non par conviction, mais Margo pense que garder cet enfant, fera d’elle une personne bien. Mais comment assumer d’être une bonne personne quand on est sans argent et que le monde vous tourne le dos ?

Margo a des problèmes d'argent, Rufi Thorpe (trad. Elisabeth Luc, Le soir venu)