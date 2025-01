Newsletters

Suzanne Valadon, née Marie-Clémentine et devenue peintre sous ce pseudonyme, connaît un retour en lumière en ce début d'année. Flore Mongin et Coline Naujalis lui consacrent un ouvrage aux éditions Seghers, en partenariat avec Arte. En parallèle, le Centre Pompidou lui rend hommage avec une exposition et une monographie dédiées à son œuvre audacieuse.

Une équipe du CNRS a mis au point une plateforme facilitant la migration des données d’un compte X vers Bluesky ou Mastodon, gratuitement et rapidement. Sous le hashtag « HelloQuitteX », ce collectif incite les utilisateurs à quitter le réseau social d’Elon Musk. Parmi les organisations ayant fait le saut, le groupe Madrigall a annoncé qu’« en ce 20 janvier, toute activité sur X des comptes de l’ensemble de ses maisons et librairies » serait suspendue.

Les salariés de l'éditeur scolaire Hatier, filiale de Hachette Livre (Vivendi), ont entamé une grève ce mardi 21 janvier pour protester contre un projet de déménagement. Fondée en 1880, la maison quitterait son siège historique du 6e arrondissement de Paris pour s’installer dans l’immeuble Hachette à Vanves.

Plus de cinquante ans après sa mort, Jack Kerouac continue de surprendre. En mars 2025, la maison d'édition américaine Rare Bird publiera The Buddhist Years, un recueil inédit retraçant l'exploration spirituelle de l'auteur de Sur la route, marqué par son intérêt pour la philosophie bouddhiste.