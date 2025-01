Newsletters

De nouveaux éléments suggèrent que Kamel Daoud aurait intégré dans son roman des informations historiques provenant de publications antérieures sur les réseaux sociaux, sans en mentionner les sources.

Le roman évoque notamment les massacres survenus en Algérie entre 1992 et 2000, des faits également documentés par l'association Ajouad, qui n'aurait pas donné son autorisation pour l'utilisation de ses travaux. De même, l'association Algeria-Watch, à l'origine d'une chronologie détaillée des massacres, n'aurait pas été contactée par l'auteur, bien que son travail semble avoir été utilisé. Ces pratiques soulèvent des interrogations sur le respect des sources et des droits d'auteur.

Le Syndicat national de l'édition (SNE) a lancé le programme "Chapitres responsables" pour aider les éditeurs à évaluer et réduire l'empreinte carbone de leurs publications. Ce programme fournit des outils pour analyser les impacts environnementaux liés à la production et à la distribution des livres, encourageant ainsi des pratiques plus durables dans l'industrie de l'édition.

L'émission La Grande Librairie, diffusée le 22 janvier 2025 sur France 5 et animée par Augustin Trapenard, mettra en lumière cinq écrivains, dont Leïla Slimani, Jean-Christophe Grangé et Gérard Mordillat. Ils explorent le thème de la liberté à travers leurs œuvres récentes, abordant la quête de liberté individuelle face aux contraintes sociétales et offrant des perspectives variées sur l'émancipation personnelle et collective.

Des chercheurs ont utilisé une caméra endoscopique pour explorer l'intérieur des reliures de livres des XVIe et XVIIe siècles. Cette technique a permis de découvrir des fragments de manuscrits médiévaux réutilisés pour renforcer les reliures, offrant ainsi un aperçu inédit sur des textes anciens souvent inaccessibles. Ce projet met en lumière une facette méconnue de la conservation du patrimoine écrit et ouvre de nouvelles perspectives pour l'étude des manuscrits médiévaux.

François Vallejo partage les origines et les inspirations de son roman Cet étrange dérangement. Il évoque des souvenirs personnels, notamment deux tantes célibataires développant une "folie à deux" et l'image d'une jeune femme nue sur un toit refusant l'aide des pompiers. Ces expériences se sont mêlées à d'autres observations, comme la découverte d'une maison délabrée en Normandie et une rencontre tendue avec son occupant.

Excellentes lectures.