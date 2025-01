Newsletters

Sous le nom « Chapitres responsables », le Syndicat national de l'édition lance un programme innovant visant une édition plus durable. L’initiative repose sur la mesure et l’analyse de l’empreinte carbone des livres, tout en intégrant un volet de formation pour les acteurs du secteur. Ce projet, soutenu financièrement par l'État et le Centre national du livre, marque une étape importante dans la transition écologique de l’édition française.

Le 16 janvier, le Théâtre de la Concorde a accueilli la première cérémonie de remise du Prix Ada, récompensant un roman et un essai. Cette distinction s'inscrit dans le cadre du séminaire « IA, démocraties et milieu informationnel », initié par Hugo Micheron, enseignant-chercheur en sciences politiques.

La soirée fut marquée par une avant-première internationale : des extraits de l’opéra Ask Ada, interprétés par la mezzo-soprano Michaela Riener, ont enchanté le public.

Malgré l’arrivée de nouveaux titres, Freida McFadden domine toujours les ventes avec La Femme de ménage (42.285 exemplaires) et Les Secrets de la femme de ménage (29.837 exemplaires), traduits par Karine Forestier. À leurs côtés, Instinct, le manga d’Inoxtag, complète ce trio gagnant avec 14.528 exemplaires vendus sur la semaine du 6 au 12 janvier.

L’esprit, l’humour et l’allégresse : voilà les mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque Jean d’Ormesson. Fidèles à cet héritage, ses amis ont créé un prix qui lui ressemble, destiné à célébrer la joie et le plaisir de la lecture, dans un hommage vibrant à l’auteur et à son univers littéraire.