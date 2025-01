À la une

Près de 80 personnes se sont pressées entre les murs du siège du Syndicat national de l'édition, ce lundi 13 janvier. Pas à l'occasion des vœux du président de l'organisation patronale, mais pour protester contre « l’ubérisation de la profession et l’effondrement du volume d’activité des salarié·es payé·es à la tâche », indique le Syndicat général du Livre et de la Communication écrite CGT, à l'origine de l'action. La situation des lecteurs-correcteurs préoccupe plus particulièrement le SGLCE-CGT.