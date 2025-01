Newsletters

L’itinéraire d’un « cocu de l’Histoire » visitant le paradis socialiste et qui passera vingt ans au goulag avant de retrouver une France où il ne se retrouve plus lui-même.

Prisonnier du rêve écarlate, d'Andreï Makine (Grasset & Fasquelle)

L’incipit du dernier roman de Jean Echenoz, Bristol (éditions de Minuit, janvier 2025), est emblématique. In medias res, il nous introduit doublement dans le livre : dans l’intrigue en même temps que dans la dimension parallèle qui l’escorte toujours chez l’auteur et qu’il ouvre à travers des jeux littéraires qui éventent le monde, le rendent à son impensable légèreté.

Bristol, de Jean Echenoz (Les Editions de Minuit)

Dans les récits de fiction, les maisons hantées ne se contentent jamais de faire simplement partie du décor : elles sont des lieux de mémoire, des labyrinthes émotionnels et parfois même des entités vivantes qui incarnent les peurs, les secrets et les blessures des personnes qui les habitent. Dans Carcoma de Layla Martínez (trad. Isabelle Gugnon), cette tradition littéraire prend une forme singulière, où la maison devient le symbole d'un héritage familial fait de douleurs et de malédictions.

Carcoma, de Layla Martínez (trad. Isabelle Gugnon, Seuil)

Ned Beauman est un auteur britannique connu pour ses romans satiriques et teintés d’humour noir. Il a été salué pour son style unique à de nombreuses reprises. Parmi ses œuvres notables, on peut citer L’accident de téléportation (trad. Catherine Richard) sélectionné pour le Booker Prize en 2015. C’est une oeuvre typiquement beaumanienne : innovante, drôle et saturée d’humour noir, dans lequel la science-fiction et la comédie entrent en collision pour créer un récit à l’humour pinçant.

Poisson poison, de Ned Beauman (Albin Michel)