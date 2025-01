Newsletters

En 2012, une des six librairies BDfugue s'était installée rue Sainte-Ursule à Toulouse, mais a fermé ses portes fin de l'année dernière. Les locaux ont été repris par Cyrille Cotelle, qui gère déjà quatre boutiques sur la rue de Rémusat, y compris la première librairie consacrée à la « romantasy », inaugurée en 2023.

Par ailleurs, les Éditions du Figuier ont lancé une nouvelle collection nommée Faire.ai, adoptant une pratique transparente d'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'écriture, comparable à l'usage d'un dictionnaire ou d'un correcteur orthographique. Emmanuel Roussel, l'éditeur, souligne que « l'art a toujours évolué et il est naturel que les écrivains explorent de nouveaux horizons aujourd'hui. »

Le festival international , dédié au genre policier, aura lieu du 4 au 6 avril. Cet événement sera l'occasion de célébrer la littérature noire et de décerner plusieurs prix littéraires.

Enfin, Mattel, propriétaire des marques Barbie et Hot Wheels, ne se limite plus aux jouets et produits dérivés mais étend son univers à la bande dessinée. La société a établi un partenariat avec Tokyopop pour créer des mangas inspirés de ses célèbres poupées et voitures de course.