À la une

Fin de partie pour Les Moutons électriques : vingt ans d’aventure éditoriale s’achèvent. « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. » Ces mots, empruntés à Paul Valéry, résonnent douloureusement pour André-François Ruaud, fondateur et dirigeant de la maison. Il évoque une année 2024 marquée par des désillusions et un lent effondrement... Pas de rachat non plus, alors que Hachette a été évoqué un temps.