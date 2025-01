Newsletters

L’évolution des tendances littéraires et les hommages rendus aux figures marquantes du monde du livre, voici toute la diversité et la richesse de l'actualité éditoriale contemporaine.

À l'approche de la sortie du roman "Un seul œil" de Michèle Pedinielli, les libraires expriment leur enthousiasme. Aurélie de la librairie La Pléiade à Cagnes-sur-Mer, ainsi que l'équipe de la librairie Les Parleuses à Nice, attendent avec impatience ce cinquième volet des aventures de la détective Ghjulia Boccanera, prévu pour le 24 janvier 2025.

De plus, la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand présente l'univers de l'enquêtrice, témoignant de l'engouement des professionnels du livre pour cette série.

Les œuvres de Fiodor Dostoïevski connaissent un regain d'intérêt auprès de la génération Z, notamment grâce à la communauté BookTok sur TikTok. Sa nouvelle "Les Nuits blanches" est devenue le classique le plus vendu en 2024 dans la collection Penguin Classic au Royaume-Uni, surpassant des auteurs tels que Charles Dickens et Jane Austen.

Des vidéos sur BookTok, cumulant des millions de vues, ont contribué à cette popularité en présentant l'œuvre de manière attrayante pour les jeunes lecteurs.

Face aux complexités juridiques liées aux séparations et aux pensions alimentaires, plusieurs ouvrages offrent des éclairages précieux. Ces lectures visent à aider les personnes concernées à mieux comprendre le cadre légal entourant la garde des enfants et les obligations financières, en complément des conseils prodigués par les professionnels du droit.

Le Prix Hugues Capet 2024 a été décerné à l'ouvrage "Sully, bâtisseur de la France moderne" de Laurent Avezou, publié aux éditions Tallandier. Ce livre retrace la vie de Maximilien de Béthune, duc de Sully, ministre d'Henri IV, en mettant en lumière son rôle déterminant dans la modernisation de la France à travers ses réformes économiques et administratives.

Le comédien et doubleur français Benoît Allemane est décédé à l'âge de 82 ans le 5 janvier 2025. Reconnu pour être la voix française de Morgan Freeman, Gandalf, Hercule de Disney et Babar, il a également collaboré avec l'équipe d'InCarnatis sur la trilogie de romans immersifs "InCarnatis, la Vénus d'Emerae". Ses collègues lui rendent hommage et recueillent des témoignages en sa mémoire.

Le Pass Culture révèle les préférences littéraires des jeunes de 18 à 20 ans. En 2024, la New Romance a dominé les réservations, avec "Lakestone" de Sarah Rivens en tête, suivi de "Un automne pour te pardonner" de Morgane Moncomble. Les thrillers psychologiques, tels que "La femme de ménage" de Freida McFadden, ont également séduit ce public, témoignant de la diversité des goûts littéraires de la génération Z.

Excellentes lectures !