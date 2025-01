Newsletters

L’année touche à sa fin, marquée par des piles de pages dévorées et adorées. En 2024, la rédaction d’ActuaLitté a multiplié les découvertes littéraires. Aujourd’hui, les journalistes et chroniqueurs dévoilent les ouvrages qui, selon eux, méritent une place particulière dans le bilan de cette année.

Par ailleurs, le mouvement de restructuration se poursuit au sein du groupe de Daniel Kretinsky : la dernière salle des ventes d’Interforum, située à Ivry, fermera ses portes en juin prochain, comme ActuaLitté a pu le confirmer. Alain Danjou, directeur de la distribution chez Editis, a informé les six salariés concernés de cette fermeture le 8 janvier.

Le romancier suisse Joël Dicker, célèbre pour ses polars à succès, a annoncé la parution de son tout premier roman jeunesse. Intitulé La Très catastrophique visite du zoo, cet ouvrage sera publié le 4 mars sous le label Rosie & Wolfe, la maison d’édition qu’il a fondée à Genève.

Enfin, Mohammed Dib (1920-2003) demeure incontestablement l’un des auteurs algériens les plus prolifiques et les plus innovants, explorant de multiples styles et registres au fil de sa carrière. Dans son essai Témoin des mutilations du ciel. Fiction et témoignage dans l'œuvre de Mohammed Dib (Apic), Hervé Sanson, chercheur spécialisé dans les littératures francophones du Maghreb, propose une analyse approfondie de l’élan romanesque d’un écrivain dont les mots interrogent, témoignent et recousent les plaies de l’Histoire.