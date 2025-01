Newsletters

Les éditions Dargaud frappent fort en cette rentrée littéraire, avec la sortie du tome 2 de Journal inquiet d’Istanbul, d’Ersin Karabulut, traduit par Yigit Bener. Deux ans après le premier opus, l’auteur reprend ses pinceaux pour brosser un portrait franc et sans concession d’une Turquie opprimée par le régime d’Erdoğan. Située entre 2007 et 2017, la décennie prend vie sous le trait caricatural de l’auteur, qui croque sans filtre un pays en proie à l’autoritarisme, offrant une œuvre aussi politique qu’essentielle.

Journal inquiet d'Istanbul Tome 2, Ersin Karabulut (trad. Yigit Bener, Dargaud)

Les Éditions des Instants ont publié la correspondance entre le moraliste, essayiste, grand ami de Chateaubriand et probablement hypocondriaque, Joseph Joubert, et la femme de lettres, maîtresse du même Chateaubriand, Pauline de Beaumont, qui, elle, est atteinte « d’un mal nullement imaginaire que ni elle ni son entourage n’appellent jamais la tubercule ».

Consentir à être vous, Joseph Joûbert et Pauline de Beaumont (éditions des Instants)

Hugues Pagan occupe une place à part, un peu déphasée, au rayon polars. Et son flic fétiche, l'inspecteur Schneider, également. Une fois de plus, voici un roman d'une noirceur désespérée dans une ambiance très seventies. Sans doute pas l'épisode le plus accessible de la série.

L'ombre portée, Hugues Pagan (Rivages)

De livre en livre, Frédéric Beigbeder se surpasse. Plus il écrit, plus il se parfait. Ce nouveau roman de non-fiction, Un homme seul (Grasset), est stupéfiant. Saisissant. Exceptionnel. Exceptionnel car dense, touffu, intense, audacieux, protéiforme, passionnant, émouvant, sensible, très stylé. Beigbeder mène l’enquête et fait mouche ! L’étude et la recherche sur ce père complexe méritent tout notre respect !

Un homme seul, Frédéric Beigbeder (Grasset & Fasquelle)