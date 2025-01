Newsletters

Depuis le 14 décembre, l’île de Mayotte vit au rythme d’une lente reconstruction, attendant le retour de l’électricité, des vivres et des habitations. Vincent Lahoche, directeur de l’Agence régionale du livre et de la lecture de Mayotte, se tourne vers l'interprofession : « Si l’urgence est aujourd’hui de porter secours et de protéger la population, demain viendra le moment de la reconstruction », assure-t-il.

Quelques jours après sa victoire à l'élection présidentielle de novembre 2024, Donald Trump apprenait l'abandon de deux plaintes portées contre lui par le ministère de la Justice, pour complot contre les États-Unis et détention illégale de documents classifiés. Le 47e président des États-Unis a déjà confirmé qu'il limogerait Colleen Shogan, qui dirige les Archives nationales... Même si elle n'a rien à voir avec la procédure.

Éditrice et psychologue de formation, Stéphanie Ricordel a ouvert depuis quelques mois sa Petite Agence, pour « défendre des auteurs auxquels je crois, en fiction et en non-fiction, déjà installés ou primo-romanciers ». Convaincue de l'importance des agents littéraires dans la chaine du livre, elle défend la professionnalisation des pratiques et des relations, avec les auteurs comme avec les éditeurs.

Jean-Marie Le Pen, figure de l’extrême droite française et fondateur du Front National, est décédé ce 7 janvier à l'âge de 96 ans. Pendant quarante ans, il a dirigé ce parti avant de passer le relais à sa fille, Marine Le Pen, non sans douleur. Ses mémoires sont parus en deux tomes, en 2018 et 2019, chez Muller.