Nicolas Nova, auteur et chercheur reconnu pour ses travaux en anthropologie numérique, est décédé ce mardi 31 décembre 2024, à l’âge de 47 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. En voyage au Moyen-Orient au moment de sa disparition, ses proches ont salué son départ, le qualifiant de « dans son élément », « à la recherche de nouveaux horizons ».

Devant les ambassadeurs français réunis à l’Élysée, le président Emmanuel Macron a critiqué l’Algérie, affirmant qu’elle se « déshonore » en refusant à l’écrivain Boualem Sansal, « gravement malade », l’accès aux soins médicaux nécessaires. Arrêté à Alger le 16 novembre 2024 pour atteinte à la sûreté de l’État, Boualem Sansal est hospitalisé depuis mi-décembre à l’hôpital Mustapha d’Alger.

Le Festival du livre de Paris, qui se tiendra du 11 au 13 avril 2025 au Grand Palais, mettra en lumière le Maroc, invité d’honneur. Cette programmation, révélée par Tel Quel et confirmée par ActuaLitté, sera l’occasion de célébrer la culture marocaine en collaboration avec l’équipe du festival. « Il s’agit autant de présenter la diaspora franco-marocaine et ses auteurs que de faire entendre de nouvelles voix », explique Pierre-Yves Bérenguer, commissaire général de l’événement.

Cette semaine, La Grande Librairie vous plonge dans les œuvres majeures de la rentrée littéraire d’hiver, où la figure du père occupe une place centrale : ses mots, ses absences, ses héritages, et les blessures qu’il laisse. En parallèle, Riss et Richard Malka interviennent pour marquer les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo, partageant leurs réflexions poignantes sur la résilience et la défense de la liberté d’expression.