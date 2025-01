Newsletters

Jean-Pierre Duffour a présenté son ouvrage Les fantômes de Syracuse lors de l'événement "Ivre d'images" au restaurant Les Marcheurs de planète, rue de la Roquette. Cette rencontre a permis d'explorer les mystères de Syracuse à travers une narration mêlant archives, photographies et créations contemporaines, ravivant ainsi la mémoire collective de cette cité mythique. À retrouver en podcast !

Olivier Peraldi, auteur du recueil Claquant dans le vent, défend une poésie engagée et diversifiée. Dans une interview, il souligne l'importance de la poésie comme moyen d'expression face à la standardisation culturelle, invitant à ne pas abandonner le combat pour la diversité littéraire.

Les éditions Fontaine de Pierre publient Inconscient collectif, un recueil de textes inédits de Carl Gustav Jung rédigés entre 1918 et 1951. Ces écrits approfondissent la notion d'inconscient collectif et son influence sur la psyché humaine, offrant une perspective enrichie sur la psychologie analytique.

Claude Allègre, géochimiste et ancien ministre français, est décédé le 4 janvier 2025 à Paris. Connu pour ses contributions scientifiques et ses ouvrages de vulgarisation, il a également suscité des controverses par ses positions climatosceptiques et ses critiques du système éducatif.

La Fnac des Champs-Élysées, présente depuis 1997, fermera définitivement ses portes le 12 janvier 2025. Avant cette fermeture, l'enseigne organise une braderie pour écouler ses stocks. Cette fermeture s'inscrit dans une série de départs de commerces emblématiques de l'avenue parisienne.

La librairie Page et Plume à Limoges a subi une inondation dans la nuit du 30 au 31 décembre, causée par la rupture d'une canalisation en cuivre. Environ 1700 livres ont été endommagés, entraînant des pertes estimées à au moins 20.000 euros. Malgré cet incident, la librairie reste ouverte en attendant les réparations nécessaires.

