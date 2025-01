Newsletters

À présent que nous avons tourné la page de l'année 2024, il est temps de dresser un bilan détaillé. Selon les pratiques des contrôleurs de gestion, ActuaLitté offre une analyse des performances de vente des livres, couvrant de la première à la dernière semaine de l'année écoulée. Cela inclut les dix livres ayant enregistré les meilleures ventes, ceux qui ont généré le plus de revenus, et, à la surprise générale, les dix auteurs ayant vendu le plus d'ouvrages.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a également partagé les statistiques des cinémas français pour 2024. Avec un total de 181,3 millions d'entrées, il y a eu une légère augmentation de 0,5 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente près d'un million de billets supplémentaires, générant un chiffre d'affaires d'approximativement 1,28 milliard d'euros. Les adaptations cinématographiques de livres ont joué un rôle significatif dans ces résultats.

En 2021, Amazon a acquis le studio hollywoodien Metro Goldwyn Mayer et son vaste catalogue pour près de 7 milliards d'euros. Ce catalogue inclut notamment la franchise du célèbre espion, James Bond, codé 007. Cependant, la famille Broccoli, en particulier Barbara Broccoli qui détient les droits de la licence, représente un défi persistant pour l'exploitation de cette franchise.

Chaque année apporte son lot de nouveautés dans le domaine public. Des premières apparitions de personnages iconiques tels que Tintin et Popeye, aux classiques de la littérature tels que "Le Bruit et la Fureur" de Faulkner et "L'Adieu aux armes" de Hemingway, ces œuvres entrent désormais dans le patrimoine accessible à tous les Américains.